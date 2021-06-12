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Швейцария и Уэльс сыграли вничью в матче на Евро-2020

17:58, 12.06.2021
Швейцария и Уэльс сыграли вничью в матче на Евро-2020
Фото: instagram.com/fawales

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Уэльса (1:1) в стартовом матче группы А на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Швейцарцы открыли счет на 49-й минуте встречи, автором гола стал Эмболо. Валийцы отыгрались незадолго до конца матча. На 79-й минуте точным ударом головы Мур сравнял счет. В конце игры Гавранович забил второй гол Швейцарии, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В группе А кроме швейцарцев и валийцев выступают Италия и Турция. По итогам первого тура итальянцы возглавили группу с тремя набранными очками.

Напомним, стартовую встречу Евро-2020 в исполнении Италии и Турции комментировал на Первом канале главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. В соцсетях высоко оценили работу рулевого казанцев на новом для себя поприще.

СпортФутбол
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