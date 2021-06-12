В Татарстане временно закроют дорогу Кильдебяк — Старая Икшурма
В Сабинском районе Татарстана временно закроют для движения дорогу Кильдебяк — Старая Икшурма. Здесь на участке 0 км по 8 км. ожидается капитальный ремонт дорожного полотна.
Для движения дорогу закроют с 15 июня по 1 октября. Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения Богатые Сабы — Лесхоз, Богатые Сабы — Лесхоз — Большие Нырты и Язлы Арташ — Большие Нырты, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
В Елабужском районе РТ до 1 июля закрыли движение по дороге Елабуга — Лекарево — Большие Армалы на участке от 5,2 км до 11,4 км.
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