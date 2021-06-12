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В Татарстане временно закроют дорогу Кильдебяк — Старая Икшурма

05:27, 12.06.2021
В Татарстане временно закроют дорогу Кильдебяк — Старая Икшурма
Фото: kzn.ru

В Сабинском районе Татарстана временно закроют для движения дорогу Кильдебяк — Старая Икшурма. Здесь на участке 0 км по 8 км. ожидается капитальный ремонт дорожного полотна.

Для движения дорогу закроют с 15 июня по 1 октября. Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения Богатые Сабы — Лесхоз, Богатые Сабы — Лесхоз — Большие Нырты и Язлы Арташ — Большие Нырты, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Елабужском районе РТ до 1 июля закрыли движение по дороге Елабуга — Лекарево — Большие Армалы на участке от 5,2 км до 11,4 км.

АвтоБизнесТранспортОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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