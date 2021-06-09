В Татарстане образовалась огромная пробка на дороге в сторону Иннополиса — сегодня там отмечают День города

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на дороге в сторону Иннополиса образовалась огромная пробка. Об том свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Судя по карте, движение затруднено на участке по улице Залесной и по трассе М-7 в сторону Иннополиса.

Фото: скриншот

Сегодня татарстанский наукоград отмечает шестилетие. В Иннополисе сегодня прошло авиашоу «Русских витязей» на семи новейших истребителях Су-35. Также на концерте в честь праздника выступят Dj Bubble Gum, AYGYUL, СБПЧ и Би-2.