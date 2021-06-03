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На дорогах Казани в четверг образовались 8-балльные пробки

17:43, 03.06.2021
На дорогах Казани в четверг образовались 8-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.43.

Движение из-за ДТП затруднено на проспекте Ямашева, Академика Арбузова, на Сибирском тракте. Пробки образовались на улицах Петра Витера, Дементьева, Тэцевской, Копылова. Заторы наблюдаются на улицах Вахитова, Большая Крыловка, Николая Ершова, Аделя Кутуя. Движение встало на улице Аграрной, на проспекте Победы, на Технической улице.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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