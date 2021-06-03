Глава Минфина предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат

Глава Минфина Антон Силуанов оценил ситуацию с инфляцией в России на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021, сообщает «Интерфакс».



По его словам, если ситуация с повышенным объемом расходов будет продолжаться, произойдет «перегрев» и инфляция будет высокой. Это приведет к обесценению расходов государства и граждан, обесценению денег, соцвыплат и зарплат.

Он подчеркнул, что бюджетная и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение и с этим не следует затягивать, поскольку потом из «сверхмягкой политики» будет тяжелее выходить.

Фото: ru.wikipedia.org / Ludvig14

Силуанов ранее сообщал, что показатель долговой нагрузки российских регионов на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений после кризиса 2014 года (36,5%).

Маргарита Головатенко