На дорогах Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани в понедельник вечером на дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.43.

Заторы наблюдаются на улицах Гвардейской, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Космонавтов.

Движение затруднено по улицам Петра Витера, Тэцевской, Дементьева, Восстания, Фрунзе, на проспекте Ибрагимова. Также пробки образовались на улицах Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Татарстан.