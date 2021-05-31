Стефан Да Коста — самый высокооплачиваемый игрок «Автомобилиста»
Стали известны зарплаты игроков основного состава «Автомобилиста». Данные были опубликованы в издании «Спорт-Экспресс».
По данным источника, самым высокооплачиваемым игроком «Автомобилиста» в следующем сезоне станет нападающий Стефан Да Коста. Экс-форвард «Ак Барса» заработает за год 75 млн рублей.
Другой бывший хоккеист «барсов» — Патрис Кормье будет зарабатывать 55 млн рублей.
На сегодняшний день платежная ведомость «Автомобилиста» превышает установленный потолок зарплат (900 млн рублей) на 13 миллионов. В руководстве клуба заявили, что до начала сезона вопрос с превышением лимита будет решен.
Напомним, ранее Кормье объяснил свой уход из «Ак Барса» сроком контракта, предложенного «Автомобилистом».СпортХоккей
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