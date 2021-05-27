Новости авто

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

17:59, 27.05.2021
В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в четверг вечером, по состоянию на 17.59, образовались 7-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Н. Ершова, К. Маркса, Лево-Булачной, Тукая, Вишневского. Затруднено движение на улице Космонавтов, Аграрной. Большая пробка наблюдается на Кировской дамбе.

Также затор образовался на улицах Дементьева, Тэцевской.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем