В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани в четверг вечером, по состоянию на 17.59, образовались 7-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Н. Ершова, К. Маркса, Лево-Булачной, Тукая, Вишневского. Затруднено движение на улице Космонавтов, Аграрной. Большая пробка наблюдается на Кировской дамбе.

Также затор образовался на улицах Дементьева, Тэцевской.