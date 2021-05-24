В Казани рабочего подняли в контейнере на высоту 18-го этажа — прокуратура организовала проверку

Прокуратура Казани проведет проверку после того, как рабочего подняли в контейнере на высоту 18-го этажа. Видеозапись инцидента накануне появилась в социальных сетях.

— Надзорное ведомство с участием специалистов проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел около ТРК «Тандем».