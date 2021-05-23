При крушении фуникулера в Италии два ребенка получили серьезные травмы

При крушении фуникулера на севере Италии два ребенка пяти и девяти лет получили серьезные травмы. Их доставили в больницу в Турине, они находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что в кабине фуникулера, упавшей из-за обрыва каната, находились как минимум 15 человек. Погибли, по последним данным, 12 человек.

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Причины случившегося выясняются, пишет ТАСС. Фуникулеры на горных курортах Италии начали работать в эти выходные. В зимний сезон они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Демина