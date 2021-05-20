«Русал» стал кредитором обанкротившейся «ВИМ-Авиа» с требованиями на 1 млрд рублей

ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» частично выкупило основной долг в миллиард рублей у зарегистрированной в Татарстане авиакомпании «ВИМ-Авиа», признанной банкротом. Так, «Русал» стал ее конкурсным кредитором, сообщает «Интерфакс».

В четверг Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление «БрАЗа» о назначении его конкурсным кредитором с требованиями на миллиард рублей. Права требования по этой задолженности «БрАЗ» выкупил у ООО «РНГО», которое уступило часть долга в миллиард рублей, проценты на 10 млн рублей и неустойку в 3 млн рублей.

В феврале прошлого года в реестр требований кредиторов «ВИМ-Авиа» входили 213 кредиторов с общим размером голосующих требований 13,9 млрд рублей. В апреле общий долг «ВИМ-Авиа» составлял 7,1 млрд рублей.

В мае «Русал» через дочернюю МК «Гершвин» (100% «дочка» ОК «РУСАЛ») приобрела у «ВИМ-Авиа» за 495,2 млн рублей ПАО «Аэропорт Братск» («АэроБратск»). Аэропорт имеет статус международного и фактически является второй по значению воздушной гаванью Иркутской области. Основным бенефициаром «Русала» является миллиардер Олег Дерипаска.

Маргарита Головатенко