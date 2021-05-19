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В Казани образовались 7-балльные пробки

17:45, 19.05.2021 1
В Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.45.

Заторы образовались на улице Академика Арбузова, на «Компрессорном», улицах Николая Ершова, Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Право-Булачной. Движение затруднено на улицах Петра Витера, Дементьева, Копылова, Декабристов.

Также пробки образовались на улицах Фрунзе, Восстания, Большая Крыловка, на Кировской дамбе.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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