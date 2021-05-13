МегаФон предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Пенсионеры со всей России могут воспользоваться постоянной скидкой от МегаФона. Оператор предлагает подключить любой тариф основной линейки #БезПереплат с дисконтом в 20%. Впервые акцию запустили в декабре для абонентов из Москвы. Увидев востребованность предложения, МегаФон распространил его на все регионы страны. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты оператора, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона — владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов — WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Предложение также предусматривает бесплатное общение в мессенджерах и возможность совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе. В случае если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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