В Татарстане еще полторы тысячи соцобъектов подключат к интернету по оптике

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане увеличат число социальных учреждений в Татарстане, обеспечиваемых доступом в интернет по оптике — с 2 033 до 3 578. Минцифры РФ подписало допсоглашение к госконтракту с «Таттелекомом» о подключении к интернету дополнительно 1 545 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая стоимость госконтракта составит 1,95 млрд рублей. На 2021 год было запланировано подключение 802 объектов, однако в связи с подписанием допсоглашения интернет появится в 2 347 социально значимых местах. Среди них 1 241 фельдшерско-акушерский пункт, 470 исполкомов сельских поселений, 466 библиотек, музеев и других учреждений культуры, 107 объектов МЧС и другие.

«Реальное время» сообщало, что «Таттелеком» планирует получить миллиард от Минцифры России и застроить республику оптикой. За счет двух крупных проектов татарстанский оператор намерен покрыть республику оптоволокном

Ольга Плешкова