«Таттелеком» планирует получить миллиард от Минцифры России и застроить республику оптикой

За счет двух крупных проектов татарстанский оператор намерен покрыть республику оптоволокном

Фото: пресс-служба ПАО "Таттелеком"

Минувший год стал для «Таттелекома» рекордным: компания построила сеть GPON для высокоскоростного доступа в интернет для более 10 тысяч домов на селе и подключила к оптике более 1,2 тысячи соцучреждений, став при этом одним из лидеров среди российских регионов по скорости сдачи объектов. О том, почему федеральное министерство запланировало заказать «Таттелекому» дополнительный внушительный объем подключений и выделить на это около 1 млрд рублей, в каких селах начинается строительство новых сетей GPON, — в материале «Реального времени».

Скоростной интернет в каждую школу и дом

На сегодня в Татарстане до сих пор до 80% подключений к интернету в сельской местности и до 20% в городах организованы на основе технологии ADSL, то есть на медных линиях. Для пользователей это означает доступ в интернет со скоростью порой до 8-10 мегабит в секунду. Понятно, что с учетом современных потребностей этого не всегда достаточно, а работа и учеба людей во время пандемии стали лишним тому подтверждением.

Поэтому для «Таттелекома» сегодня одна из основных задач — покрыть оптикой республику, что даст возможность повысить качество жизни татарстанцев и заложить базу для ее цифровой трансформации, говорит генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

Для «Таттелекома» сегодня одна из основных задач — покрыть оптикой республику, что даст возможность повысить качество жизни татарстанцев и заложить базу для ее цифровой трансформации, говорит генеральный директор компании Айрат Нурутдинов.

Минувший год стал для татарстанского оператора беспрецедентным по объемам строительства сети. 733 учреждения получили высокоскоростной доступ к оптическим линиям благодаря участию компании в национальной программе «Цифровая экономика РФ», еще 522 — по региональной программе, она была реализована с помощью финансирования, обеспеченного АО «Связьинвестнефтехим» — крупнейшим акционером «Таттелекома». Таким образом, суммарно «Таттелеком» организовал подключение 1255 соцучреждений, из которых 1078 — школы и организации среднего профобразования. Что важно, благодаря этим программам сразу в нескольких десятках населенных пунктов впервые появилась оптика.

По словам Айрата Нурутдинова, за прошедший год компанией проложено около тысячи километров линий связи. И эта цифра учитывает только подземные коммуникации.

В продолжение региональной программы подключения школ к оптике «Таттелеком» построил и модернизировал в 580 школах сети Wi-Fi, установив 8 031 точку доступа. Финансирование работ было также организовано «Связьинвестнефтехимом». В 190 школах до этого Wi-Fi не было вообще, а в оставшихся 390 устаревшие сети заменили новыми. Интересно, что сейчас в России запускается программа оснащения школ локальными сетями и Wi-Fi, в общем, Татарстан и здесь стал пионером.

В продолжение региональной программы подключения школ к оптике «Таттелеком» построил и модернизировал в 580 школах сети Wi-Fi, установив 8 031 точку доступа. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди лидеров

По нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» в 2020-м «Таттелеком» сначала одним из первых в России сдал основной, изначально запланированный на год объем работ — 613 подключений. После чего в четвертом квартале 2020-го татарстанский оператор связи получил от Минцифры России дополнительный заказ еще на 120 объектов и тоже его выполнил. Общее число объектов, которые «Таттелеком» подключает по нацпрограмме в 2019—2021 гг., выросло с 1913 до 2033.

По нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» в 2020-м «Таттелеком» сначала одним из первых в России сдал основной, изначально запланированный на год объем работ — 613 подключений

Но и это еще не все. Федеральное министерство выделило на 2021 год дополнительные объемы подключений для регионов. На Татарстан с «Таттелекомом» приходится самое большое число новых подключений — около 1,6 тысячи — с общей стоимостью работ порядка 1 млрд рублей. Сейчас проводится подготовка к подписанию допсоглашения к контракту между «Таттелекомом» и Минцифры России. Если изначально компания планировала подключить в этом году 802 объекта, то в случае подписания допсоглашения их количество вырастет до более чем 2,4 тысячи. Таким образом, татарстанская компания станет лидером среди регионов по дополнительным объемам подключения.

Что важно, инфраструктуру заменяют не бездумно. Если в ходе реализации госконтракта выясняется, что доступ в интернет с необходимыми характеристиками в учреждении уже есть, организацию заменяют. Так было со школами, подключение которых было запланировано на 2021 год по федеральной программе, но они получили его в прошлом году по республиканской, — в списке объектов по госконтракту их заменили на учреждения культуры.

Вторая очередь строительства сети GPON

В 2020 году «Таттелеком» приступил к активной реализации еще одного амбициозного проекта — строительству оптики для обеспечения жителей доступом в интернет по технологии GPON. Она предполагает подключение домохозяйств по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в дом абонента. В результате пользователи получают скорость доступа в интернет до 500 Мбит/c с возможностью поднять ее до 1 Гбит/с, а также 160 каналов телевидения, что очень важно — с местными каналами и локальными вставками.

Оптические линии строят на опорах ЛЭП, что гораздо целесообразнее и удобнее, чем рыть траншеи и строить линии под землей. Важнейшую роль в этой работе играет сотрудничество с «Сетевой компанией».

Оптические линии строят на опорах ЛЭП, что гораздо целесообразнее и удобнее, чем рыть траншеи и строить линии под землей. Важнейшую роль в этой работе играет сотрудничество с «Сетевой компанией»

Айрат Нурутдинов отмечает, что проект стал возможен благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Технология GPON в первую очередь актуальна для жителей в сельской местности, где до сих пор не был решен вопрос с предоставлением качественного интернета. Поэтому многие жители на селе были вынуждены ограничиваться медными линиями (ADSL), мобильным или спутниковым интернетом. GPON же дает более высокую скорость и более устойчивое соединение. При этом благодаря строительству сети «Таттелекомом» в рамках федеральной и республиканской программ есть возможность реализовать проект GPON на условиях окупаемости и с приемлемыми ценами для клиентов.

В прошлом году сеть для более чем 10 тысяч домохозяйств была построена в Высокогорском, Сабинском, Лаишевском, Альметьевском и Нижнекамском районах. В 2021-м эта работа продолжится в еще большем масштабе — компания планирует обеспечить инфраструктурой уже более 60 тысяч домохозяйств. Сейчас работы по строительству сетей GPON, уже в рамках второй очереди, начинаются в казанском поселке Вознесенское, отдельных микрорайонах Набережных Челнов, в Кульшарипово Альметьевского района, Апастово, ряде районов Чистополя (мебельная фабрика, молокозавод). Следом работы запланированы в селе Алексеевское и других населенных пунктах республики.

Работы по строительству сетей GPON начинаются в казанском поселке Вознесенское, микрорайонах Набережных Челнов, в Кульшарипово Альметьевского района, Апастово, ряде районов Чистополя. Следом работы запланированы в селе Алексеевское и других населенных пунктах республики

Подробно о программе развития проекта руководство «Таттелекома» рассказало на встрече президента республики с членами Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана в ноябре прошлого года. По прогнозам компании, потребность в широкополосном интернете наблюдается у 200 тысяч домохозяйств. Рустам Минниханов поддержал инициативу оператора построить до 2023 года сеть для решения этих задач и дал необходимые поручения по организации работ.

Большой вклад в реализацию проекта вносит «Сетевая компания» и ее генеральный директор Ильшат Фардиев. Кроме того, в «Таттелекоме» отмечают, что скорость реализации проекта GPON на местах зачастую зависит от местных властей. Поэтому в компании, по словам Айрата Нурутдинова, признательны районным главам, которые содействуют своевременному строительству сетей и появлению у жителей возможности получить в короткие сроки качественные услуги сверхскоростного интернета и телевидения. Примером здесь может служить Сабинский район, где проект успешно реализован во многом благодаря содействию со стороны главы района Раиса Минниханова.