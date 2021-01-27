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«Таттелеком» планирует получить миллиард от Минцифры России и застроить республику оптикой

16:15, 27.01.2021 1

За счет двух крупных проектов татарстанский оператор намерен покрыть республику оптоволокном

«Таттелеком» планирует получить миллиард от Минцифры России и застроить республику оптикой
Фото: пресс-служба ПАО "Таттелеком"

Минувший год стал для «Таттелекома» рекордным: компания построила сеть GPON для высокоскоростного доступа в интернет для более 10 тысяч домов на селе и подключила к оптике более 1,2 тысячи соцучреждений, став при этом одним из лидеров среди российских регионов по скорости сдачи объектов. О том, почему федеральное министерство запланировало заказать «Таттелекому» дополнительный внушительный объем подключений и выделить на это около 1 млрд рублей, в каких селах начинается строительство новых сетей GPON, — в материале «Реального времени».

Скоростной интернет в каждую школу и дом

На сегодня в Татарстане до сих пор до 80% подключений к интернету в сельской местности и до 20% в городах организованы на основе технологии ADSL, то есть на медных линиях. Для пользователей это означает доступ в интернет со скоростью порой до 8-10 мегабит в секунду. Понятно, что с учетом современных потребностей этого не всегда достаточно, а работа и учеба людей во время пандемии стали лишним тому подтверждением.

Поэтому для «Таттелекома» сегодня одна из основных задач — покрыть оптикой республику, что даст возможность повысить качество жизни татарстанцев и заложить базу для ее цифровой трансформации, говорит генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

Для «Таттелекома» сегодня одна из основных задач — покрыть оптикой республику, что даст возможность повысить качество жизни татарстанцев и заложить базу для ее цифровой трансформации, говорит генеральный директор компании Айрат Нурутдинов.

Минувший год стал для татарстанского оператора беспрецедентным по объемам строительства сети. 733 учреждения получили высокоскоростной доступ к оптическим линиям благодаря участию компании в национальной программе «Цифровая экономика РФ», еще 522 — по региональной программе, она была реализована с помощью финансирования, обеспеченного АО «Связьинвестнефтехим» — крупнейшим акционером «Таттелекома». Таким образом, суммарно «Таттелеком» организовал подключение 1255 соцучреждений, из которых 1078 — школы и организации среднего профобразования. Что важно, благодаря этим программам сразу в нескольких десятках населенных пунктов впервые появилась оптика.

По словам Айрата Нурутдинова, за прошедший год компанией проложено около тысячи километров линий связи. И эта цифра учитывает только подземные коммуникации.

В продолжение региональной программы подключения школ к оптике «Таттелеком» построил и модернизировал в 580 школах сети Wi-Fi, установив 8 031 точку доступа. Финансирование работ было также организовано «Связьинвестнефтехимом». В 190 школах до этого Wi-Fi не было вообще, а в оставшихся 390 устаревшие сети заменили новыми. Интересно, что сейчас в России запускается программа оснащения школ локальными сетями и Wi-Fi, в общем, Татарстан и здесь стал пионером.

В продолжение региональной программы подключения школ к оптике «Таттелеком» построил и модернизировал в 580 школах сети Wi-Fi, установив 8 031 точку доступа. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди лидеров

По нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» в 2020-м «Таттелеком» сначала одним из первых в России сдал основной, изначально запланированный на год объем работ — 613 подключений. После чего в четвертом квартале 2020-го татарстанский оператор связи получил от Минцифры России дополнительный заказ еще на 120 объектов и тоже его выполнил. Общее число объектов, которые «Таттелеком» подключает по нацпрограмме в 2019—2021 гг., выросло с 1913 до 2033.

По нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» в 2020-м «Таттелеком» сначала одним из первых в России сдал основной, изначально запланированный на год объем работ — 613 подключений

Но и это еще не все. Федеральное министерство выделило на 2021 год дополнительные объемы подключений для регионов. На Татарстан с «Таттелекомом» приходится самое большое число новых подключений — около 1,6 тысячи — с общей стоимостью работ порядка 1 млрд рублей. Сейчас проводится подготовка к подписанию допсоглашения к контракту между «Таттелекомом» и Минцифры России. Если изначально компания планировала подключить в этом году 802 объекта, то в случае подписания допсоглашения их количество вырастет до более чем 2,4 тысячи. Таким образом, татарстанская компания станет лидером среди регионов по дополнительным объемам подключения.

Что важно, инфраструктуру заменяют не бездумно. Если в ходе реализации госконтракта выясняется, что доступ в интернет с необходимыми характеристиками в учреждении уже есть, организацию заменяют. Так было со школами, подключение которых было запланировано на 2021 год по федеральной программе, но они получили его в прошлом году по республиканской, — в списке объектов по госконтракту их заменили на учреждения культуры.

Вторая очередь строительства сети GPON

В 2020 году «Таттелеком» приступил к активной реализации еще одного амбициозного проекта — строительству оптики для обеспечения жителей доступом в интернет по технологии GPON. Она предполагает подключение домохозяйств по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в дом абонента. В результате пользователи получают скорость доступа в интернет до 500 Мбит/c с возможностью поднять ее до 1 Гбит/с, а также 160 каналов телевидения, что очень важно — с местными каналами и локальными вставками.

Оптические линии строят на опорах ЛЭП, что гораздо целесообразнее и удобнее, чем рыть траншеи и строить линии под землей. Важнейшую роль в этой работе играет сотрудничество с «Сетевой компанией».

Оптические линии строят на опорах ЛЭП, что гораздо целесообразнее и удобнее, чем рыть траншеи и строить линии под землей. Важнейшую роль в этой работе играет сотрудничество с «Сетевой компанией»

Айрат Нурутдинов отмечает, что проект стал возможен благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Технология GPON в первую очередь актуальна для жителей в сельской местности, где до сих пор не был решен вопрос с предоставлением качественного интернета. Поэтому многие жители на селе были вынуждены ограничиваться медными линиями (ADSL), мобильным или спутниковым интернетом. GPON же дает более высокую скорость и более устойчивое соединение. При этом благодаря строительству сети «Таттелекомом» в рамках федеральной и республиканской программ есть возможность реализовать проект GPON на условиях окупаемости и с приемлемыми ценами для клиентов.

В прошлом году сеть для более чем 10 тысяч домохозяйств была построена в Высокогорском, Сабинском, Лаишевском, Альметьевском и Нижнекамском районах. В 2021-м эта работа продолжится в еще большем масштабе — компания планирует обеспечить инфраструктурой уже более 60 тысяч домохозяйств. Сейчас работы по строительству сетей GPON, уже в рамках второй очереди, начинаются в казанском поселке Вознесенское, отдельных микрорайонах Набережных Челнов, в Кульшарипово Альметьевского района, Апастово, ряде районов Чистополя (мебельная фабрика, молокозавод). Следом работы запланированы в селе Алексеевское и других населенных пунктах республики.

Работы по строительству сетей GPON начинаются в казанском поселке Вознесенское, микрорайонах Набережных Челнов, в Кульшарипово Альметьевского района, Апастово, ряде районов Чистополя. Следом работы запланированы в селе Алексеевское и других населенных пунктах республики

Подробно о программе развития проекта руководство «Таттелекома» рассказало на встрече президента республики с членами Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана в ноябре прошлого года. По прогнозам компании, потребность в широкополосном интернете наблюдается у 200 тысяч домохозяйств. Рустам Минниханов поддержал инициативу оператора построить до 2023 года сеть для решения этих задач и дал необходимые поручения по организации работ.

Большой вклад в реализацию проекта вносит «Сетевая компания» и ее генеральный директор Ильшат Фардиев. Кроме того, в «Таттелекоме» отмечают, что скорость реализации проекта GPON на местах зачастую зависит от местных властей. Поэтому в компании, по словам Айрата Нурутдинова, признательны районным главам, которые содействуют своевременному строительству сетей и появлению у жителей возможности получить в короткие сроки качественные услуги сверхскоростного интернета и телевидения. Примером здесь может служить Сабинский район, где проект успешно реализован во многом благодаря содействию со стороны главы района Раиса Минниханова.

Партнерский материал, Мария Горожанинова, фото Рината Назметдинова
ТехнологииТелекоммуникации Татарстан ТаттелекомНурутдинов Айрат Рафкатович

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