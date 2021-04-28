Татарстан вошел в тройку самых «общительных» регионов Приволжья

Фото: пресс-служба Мегафон

За первый квартал 2021 года абоненты МегаФона в Приволжье потратили 77 Пбайт интернет-трафика на соцсети и мессенджеры. Это в 4 раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Самыми активными регионами, живущими в режиме цифрового общения, аналитики признали Самарскую область, Башкирию и Татарстан.

Развитие 4G и быстрый интернет в сети МегаФона до 100 Мбит/с позволили абонентам практически полностью переместить общение с друзьями и коллегами, а иногда и даже бизнес в соцсети и мессенджеры. В месяц жители Приволжья используют на общение онлайн чуть больше 4 Пбайт, что сопоставимо со 117 000 часами видео в формате 8К.

Больше всего трафика на приложения для голоса и видео тратят самарцы (2,7 Пбайт), жители Татарстана (1,8 Пбайт) и Башкирии (2 Пбайт). Первые два региона предпочитают Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, IMO, Skype, в Башкирии также активно используют Telegram и Snapchat. Некоторые до сих пор общаются при помощи простенькой, но любимой «аськи» (ICQ).

Во всех регионах Приволжья стала расти популярность Discord. Этот мессенджер с поддержкой голосовой телефонии и видеоконференций предпочитают школьники и геймеры. Много времени абоненты проводят, листая ленты Facebook и VKontakte, любят Instagram, Odnoklassniki и Twitter. Саратовцы, помимо перечисленных площадок, выбирают 9GAG — соцсеть, где делятся личным или заимствованным контентом.

А вот новинкой этого года— Clubhouse — больше всех пользуются в Самаре, Саратове и Нижнем Новгороде. 66 Пбайт — общий трафик на соцсети, который делят между собой города Приволжья. Самарская область (17 Пбайт), Башкирия (9 Пбайт) и Татарстан (7,4 Пбайт) также в рейтинге любителей онлайн-платформ для общения и знакомств.

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