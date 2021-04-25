Россиянам рассказали, как получить двойной оклад за работу

Если сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен, то ему полагается двойной оклад. Об этом рассказал судебный эксперт Юрий Капштык.

Такая норма есть в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оплату за период с 4 по 7 мая, которые объявили нерабочими, работники получат в размере установленного оклада. При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях.

Для работников организаций, деятельность которых непрерывна, рабочие дни сохранятся, пишет «Российская газета».

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.

Ранее исследование показало, что 58% россиян регулярно работают в выходные, при этом 42% респондентов — против такой практики. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.



Татьяна Леухина