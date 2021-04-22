УЕФА может исключить «Реал» и «Ювентус» из еврокубков на следующий сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вариант наложения санкций в отношений двух клубов — «Реала» и «Ювентуса», не объявивших о своем выходе из Суперлиги. Об этом сообщает испанское издание As.

По данным источника, в виде максимального наказания клубам грозит исключение из еврокубков на следующий сезон.

Издание отмечает, что члены УЕФА разделились относительно суровости санкций. Некоторые представители союза хотят, чтобы к клубам отнеслись мягче, когда как остальные просят наложить максимальное наказание.

При этом вариант с отстранением «Реала» из текущего розыгрыша Лиги чемпионов не представляется возможным из-за спонсорских обязательств.

Напомним, ранее стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды. ФИФА и УЕФА выступили против организации нового турнира. В частности, в качестве санкций планировалось запретить игрокам клубов Суперлиги выступать за сборные на чемпионатах мира и Европы.

Спустя несколько дней из-за негативной реакции общественности и различных функционеров Суперлига была официально приостановлена.