Объем средств на соцвыплаты для семей с детьми в Татарстане увеличили на 11%

В этом году объем средств на поддержание семей с детьми в Татарстане увеличен на 11% — до 15,7 млрд рублей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Глава ведомства перечислила порядка 10 различных выплат, которые жители Татарстана получают из республиканского и федерального бюджетов. Среди уникальных, которые исходят от правительства региона, — компенсация оплаты за детский сад и бесплатное его посещение для многодетных семей.



Фото: gov.spb.ru

В прошлом году семьи, где есть дети от 3 до 7 лет, получали фиксированные пособия — 50% от величины прожиточного минимума. Теперь размер выплат может быть увеличен. Но 75% и даже 100% смогут получать лишь те семьи, где на ребенка приходится меньше установленного ПМ. Таким образом государство намерено бороться с бедностью. По поручению президента России к 2030 году численность бедных в стране должна сократиться вдвое.

— В когорте бедного населения республики основную массу составляют семьи с детьми — их порядка 90%. А если посмотреть глубже — какой возраст этих детей, то, к сожалению, — это дети дошкольного возраста, — сообщила министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



Подробнее о новшествах по вопросу детских пособий — в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова