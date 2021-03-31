В Казани пробки вечером достигли 8 баллов
В Казани из-за снега образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17:35.
Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Тихомирнова, Лево-Булачная, Петра Витера. Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Мира, Копылова, Тэцевская.
Также заторы наблюдаются на улицах Восстания, Васильченко, Декабристов, Мамадышском тракте.
Ранее днем Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила об ухудшении погодных условий. Вечером 31 марта и ночью 1 апреля в республике прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами 17—22 м/с.АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан
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