В обновленных тарифах «Летай» безлимитный мобильный интернет стал доступен за 240 руб./мес.

Фото: пресс-служба «Таттелеком»

«Таттелеком» сделал безлимитным интернет по объему трафика на большинстве тарифов мобильной связи «Летай». Изменения коснулись тарифов «Много интернета», «Много всего», «То, что надо», «Много минут». Пакеты минут и SMS в условиях тарифов не изменились.

Самый доступный по цене тариф с безлимитным интернетом — «Много интернета». Он обходится всего в 240 рублей в месяц и включает также пакет из 200 минут исходящих вызовов.

Кроме того, «Таттелеком» увеличил объем трафика с 5 до 10 гигабайт на тарифе «Только самое нужное», тариф «То, что надо сутки» остался без изменений.

Напомним, что для своих абонентов оператор стремится поддерживать высокую скорость передачи данных и за пределами республики. При выезде в другие регионы России сим-карта «Летай» регистрируется в сети того оператора связи, у которого лучшее качество сигнала на территории нахождения абонента.

Подключить услуги, оформить документы для перехода на мобильную связь «Летай» со своим номером от другого оператора, ознакомиться с подробной информацией можно в офисах продаж ПАО «Таттелеком». Также о подключении, условиях тарифов можно узнать на сайте mnogo.letai.ru и по телефону (843) 222-22-22.

Партнерский материал