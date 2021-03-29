В обновленных тарифах «Летай» безлимитный мобильный интернет стал доступен за 240 руб./мес.
«Таттелеком» сделал безлимитным интернет по объему трафика на большинстве тарифов мобильной связи «Летай». Изменения коснулись тарифов «Много интернета», «Много всего», «То, что надо», «Много минут». Пакеты минут и SMS в условиях тарифов не изменились.
Самый доступный по цене тариф с безлимитным интернетом — «Много интернета». Он обходится всего в 240 рублей в месяц и включает также пакет из 200 минут исходящих вызовов.
Кроме того, «Таттелеком» увеличил объем трафика с 5 до 10 гигабайт на тарифе «Только самое нужное», тариф «То, что надо сутки» остался без изменений.
Напомним, что для своих абонентов оператор стремится поддерживать высокую скорость передачи данных и за пределами республики. При выезде в другие регионы России сим-карта «Летай» регистрируется в сети того оператора связи, у которого лучшее качество сигнала на территории нахождения абонента.
Подключить услуги, оформить документы для перехода на мобильную связь «Летай» со своим номером от другого оператора, ознакомиться с подробной информацией можно в офисах продаж ПАО «Таттелеком». Также о подключении, условиях тарифов можно узнать на сайте mnogo.letai.ru и по телефону (843) 222-22-22.
Справка
Услуги оказываются ООО «Твои мобильные технологии» (группа компаний ПАО «Таттелеком»; 420061, Казань, ул. Ершова, д. 57), ОГРН 1031630213120 — на основании лицензии ФСНСС ИТМК №150172 от 26.01.2017. Указанные тарифы действуют исключительно для абонентов — физических лиц. Стоимость тарифов приводится в рублях с учетом НДС. Тарифы действительны при нахождении абонента на территории Республики Татарстан. Информация приведена в ограниченном виде и указана по данным на 29.03.2021. Подробная информация — на сайте mnogo.letai.ru и по телефону (843) 222-22-22.
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SMS (от англ. Short Message Service — служба коротких сообщений) — технология приема и передачи коротких текстовых сообщений
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