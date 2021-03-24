В Татарстане отдали под суд пациента за нападение на врача с молотком

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования по делу о покушении на жизнь врача-терапевта Азнакаевской райбольницы. В преступлении обвиняют 24-летнего жителя Азнакаево, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый неоднократно приходил к медработнику на прием, просил оформить ему инвалидность. Врач предлагал молодому человеку обратиться в спецучреждение для обследования, поскольку оформление инвалидности не входило в его компетенцию. Недовольный пациент 12 января 2021 года пришел в больницу с молотком и ударил им 71-летнего терапевта. Коллеги потерпевшего вмешались и пресекли дальнейшие действия нападавшего.

Вину фигурант дела признал частично. Суда он ждет под арестом.