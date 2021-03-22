Мэр Челнов: «У нас на бумаге все хорошо. Как доходит до дела — то экскаватора нет, то спецтехники»

«Ставьте вопросы перед Министерством здравоохранения, не молчите»

— Ноутбук не был подключен к сети, просто лежал в детской комнате. Но в 2 часа ночи воспламенился аккумулятор. Ни с того ни с сего замкнуло и загорелось. Как говорят, и кочерга иногда стреляет — вот это из этой серии, — так мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня на совещании отреагировал на пожар в детском саду №29 «Сказка».

По его словам, во всех школах, детсадах, на спортобъектах есть ноутбуки, компьютеры, что является источником повышенной опасности:

— Поэтому рецепт здесь один — пожарно-охранная сигнализация должна быть в исправном состоянии. А те требования, которые предъявляются надзорным ведомством, справедливы. Хотя иногда мы жалуемся, считаем, что слишком предвзято пожарные осуществляют надзор, штрафуют. Но вот жизнь показала — на ровном месте ситуация.

Магдеев назвал блок Б «объектом особой важности» и призвал побыстрее заняться им — даже не давать отгулы рабочим. Фото tatarstan.ru

Затронул Магдеев и ремонт блока Б инфекционной больницы, он назвал его «объектом особой важности» и призвал побыстрее заняться им — даже не давать отгулы рабочим.

— Никаких отгулов не должно быть, наоборот, усилиться должны — работать в выходные дни. Мы не знаем, как осенью будет развиваться пандемия. Инфекционная больница, как показал опыт, нам нужна. Кроме того, не отремонтированы еще блоки А, Г, Д, приемный покой. История не короткая… Ставьте вопросы перед Министерством здравоохранения, не молчите. Так как объект находится на нашей территории, мы будем вмешиваться в эти рабочие процессы.

«Не подготовимся, потом будем полной ложкой хлебать вместе с жителями»

Не увидел мэр Челнов радости и в наступлении весны — половодье никто не отменял.

— Рецепты общепонятные: там, где много снега, его нужно вывозить. Дополнительно транспорт нанимайте, погрузку организуйте. Нужно заранее подготовиться. Поэтому давайте на каждом объекте, без дураков, извините за выражение, по-взрослому проведите объектовые тренировки. У нас на бумаге все хорошо. Как доходит до дела — то экскаватора нет, то спецтехники. Если участок затопит — это еще полдела, а у людей же есть имущество.

Не увидел мэр Челнов радости и в наступлении весны — половодье никто не отменял. Фото chelny-izvest.ru

Магдеев поручил через руководителей СНТ обратиться к владельцам садовых домов с просьбой провести генеральные уборки.

— Чтобы что-то вывезли, убрали на второй этаж. Потом что плакать, к кому обращаться? К матушке-природе — бесполезно, компенсацию оттуда не получим. Нам нужно готовиться к не очень благоприятному развитию событий. Подготовимся лучше — меньше будет издержек. Не подготовимся, потом будем полной ложкой хлебать вместе с жителями.

Дарья Пинегина