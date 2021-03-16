В Казани пройдет первый чемпионат Поволжья по киберспорту Cyber Park

В Казани пройдет первый чемпионат Поволжья по киберспорту Cyber Park. Соревнования состоятся 22 мая на территории ИТ-парка и станут крупнейшими в своем роде на зональном уровне.

Мероприятие планируют проводить ежегодно, получив в дальнейшем статус масштабной олимпиады по киберспорту.



Фото: realnoevremya.ru

Программа Cyber Park включает в себя чемпионат по киберспортивным дисциплинам — CS GO и Dota 2. На данный момент призовой фонд чемпионата составляет 500 000 рублей.

Также в рамках мероприятия планируется провести международную конференцию, посвященную разработке игр.

Напомним, киберспортсмен из Казани Денис Шарипов занял пятое место в рейтинге лучших игроков в Counter-Strike: Global Offensive по итогам 2020 года.

