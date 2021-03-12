В Казани вечером образовались 9-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.

Движение затруднено из-за ДТП на улицах Копылова, Ташаяк, Азина, на Мамадышском тракте. Пробки образовались на улицах Мира, Космонавтов, Журналистов, на Сибирском тракте, Вишневского, Николая Ершова, Абжалилова, Достоевского. Также заторы наблюдаются в Щербаковском переулке, на Лево-Булачной улице, улице Пушкина, на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены», на улицах Петра Витера, Олега Кошевого, Тэцевской, на проспекте Ибрагимова.

Татьяна Леухина