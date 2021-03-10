75 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей в Казани — это много или мало?

В 75 млрд рублей оценил затраты на «устранение общего недоремонта» коммунальных сетей Казани мэр города Ильсур Метшин. Такое заявление градоначальник сделал на заседании окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления с участием полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.

Износ сетей Метшин назвал главной проблемой всех без исключения муниципалитетов. Он напомнил, что средний износ тепловых сетей, а также сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения по России составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 3%. «Для поддержания требуемого уровня надежности необходима ежегодная перекладка до 7% от общей протяженности сетей, а фактически перекладывается не более 4%», — приводит пресс-служба мэрии Казани слова Метшина.

Износ сетей Метшин назвал главной проблемой всех без исключения муниципалитетов. Фото kzn.ru

Игорь Комаров, в свою очередь, отметил, что по итогам прошлого года в регионах округа выработали свои ресурсы и подлежат замене 43% канализационных, 37% водопроводных и 31% тепловых сетей.

Мэрия Казани и раньше заявляла о проблеме износа коммунальных сетей: городские власти оценивают степень износа в 60%. На износ сетей недавно обращал внимание и президент Татарстана Рустам Минниханов: на недавней сессии Казгордумы он отмечал, что основная тема жалоб, поступающих в аппарат президента и в систему «Народный контроль», — проблемы в сфере ЖКХ.

На заседании совета Метшин предложил разработать федеральную целевую программу модернизации коммунальной инфраструктуры — по аналогии с ранее действующей федеральной программой капитального ремонта многоквартирных домов.

Основная тема жалоб, поступающих в аппарат президента и в систему «Народный контроль», — проблемы в сфере ЖКХ. Фото: kazanfirst.ru

75 млрд рублей на ремонт коммунальных сетей — это:

— Почти три годовых бюджета Казани, который на 2020 год составил 26,9 млрд рублей.

— В 1,75 раз больше, чем общий объем услуг ЖКХ, которые поставили предприятия этой сферы в Татарстане: по данным, озвученным Минстроем РТ на январской коллегии, этот показатель составил 43 млрд рублей.

— Почти в 10 раз больше, чем общая сумма долгов татарстанцев за ЖКХ, — по тем же данным, этот показатель составляет 7,6 млрд рублей на начало 2021 года.

— В 60 раз больше, чем выделили на пилотные проекты по реконструкции сетей ЖКХ для пяти городов в начале 2020 года. Казань тогда в перечень этих городов не попала, а всего им выделили 1,25 млрд рублей.

— Большая часть этой суммы, похоже, приходится на водопроводные сети: еще в феврале 2020-го республиканские СМИ оценивали недоремонт в сетях казанского МУП «Водоканал» в 65 млрд рублей.

Александр Артемьев