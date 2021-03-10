Эксперт: недвижимость в Казани чаще всего из иногородних покупают северяне

На круглом столе в Минстрое РТ риелтор агентства недвижимости «Флэт» Наталья Ильина рассказала, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, было проведено в 4 раза больше сделок, чем в 2019 году. По ее словам, 8 клиентов из 10 — иногородние.



— Кто чаще всего едет? Это северяне. Новый Уренгой, Норильск... Для них особенно много сделок провели. Родители иногородних студентов покупают квартиры своим детям. Молодые семьи тоже берут жилье. Очень много покупателей было из Альметьевска, Нижнекамска и Челнов, — отметила Ильина.

На первом месте по востребованности — классические «однушки» и квартиры-студии. На втором — двухкомнатные квартиры евроформата.

Самые большие сделки, по словам Ильиной, включали в себя от 5 до 10 квартир.

— Сейчас мы наблюдаем определенный спад продаж. Ажиотаж спал. Клиенты взяли паузу, — констатировала она.

Также в Казани выросли цены на рынке первичной недвижимости. К концу 2020 года стоимость новостроек увеличилась на 19%. Средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей. По итогам прошлого года спрос на покупку жилой недвижимости в столице Татарстана вырос на 31% в категории новостроек. Но предложение при этом снизилось на 38%. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».