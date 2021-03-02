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ВОЗ зафиксировала признаки роста заболеваемости коронавирусом в Европе

22:55, 02.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ зафиксировала признаки роста заболеваемости коронавирусом в Европе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рост заболеваемости коронавирусом в европейских странах, в том числе на Балканском полуострове.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», — написал на своей странице в Twitter глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Он обратил внимание, что четыре из десяти стран мира с наибольшим суточным приростом заболевших COVID-19 расположены в Европе. Клюге призвал принять все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что впервые за 7 недель в мире увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. По данным организации, на прошлой неделе в мире коронавирусом заболели свыше 2,6 млн человек. За неделю до этого было выявлено менее 2,5 млн новых случаев COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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