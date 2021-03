ВОЗ зафиксировала признаки роста заболеваемости коронавирусом в Европе

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рост заболеваемости коронавирусом в европейских странах, в том числе на Балканском полуострове.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», — написал на своей странице в Twitter глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Following a decrease in #COVID19 incidence in the Region since early February, there are concerning early signs of a resurgence in central and eastern #Europe and the Balkans. The fire is not out. https://t.co/JZdyaRQQ1Q