ВОЗ зафиксировала признаки роста заболеваемости коронавирусом в Европе

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рост заболеваемости коронавирусом в европейских странах, в том числе на Балканском полуострове.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», — написал на своей странице в Twitter глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Following a decrease in #COVID19 incidence in the Region since early February, there are concerning early signs of a resurgence in central and eastern #Europe and the Balkans. The fire is not out. https://t.co/JZdyaRQQ1Q — Hans Kluge (@hans_kluge) March 2, 2021

Он обратил внимание, что четыре из десяти стран мира с наибольшим суточным приростом заболевших COVID-19 расположены в Европе. Клюге призвал принять все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что впервые за 7 недель в мире увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. По данным организации, на прошлой неделе в мире коронавирусом заболели свыше 2,6 млн человек. За неделю до этого было выявлено менее 2,5 млн новых случаев COVID-19.

Татьяна Демина