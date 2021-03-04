Руководитель «Агоры» опроверг включение «Альянса врачей» в реестр иноагентов

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опроверг включение профсоюзной организации «Альянс врачей» в реестр иностранных агентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Как сообщил юрист, в реестре и на сайте Минюста об том нет информации. К тому же сама организация тоже не получала никаких уведомлений по этому поводу. Так, «Альянс врачей» формально не является иностранным агентом, поэтому на него не могут быть возложены связанные с этим обязанности.

Напомним, вчера ряд СМИ сообщил, что Минюст включил «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов. Отмечалось, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и проводила политическую деятельность. Упоминалось, что лидер объединения Анастасия Васильева является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции 23 января.

Согласно информации на сайте «Альянса врачей», профсоюз защищает права медработников в России. Отделения организации имеются в 42 регионах страны.

Маргарита Головатенко