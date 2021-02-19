Apple выпустит беспроводной магнитный аккумулятор для смартфонов

Американская компания Apple готовит к выпуску беспроводной магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов iPhone 12 последнего поколения. Об этом сообщает Bloomberg.



Над аккумулятором работают уже год, его планировали представить через несколько месяцев после презентации iPhone 12 в октябре прошлого года.

Беспроводной аккумулятор будет совместим с устройством MagSafe. Его корпус, скорее всего, будет выполнен из белого прорезиненного материала.

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Ранее сообщалось, что смартфоны iPhone 12 могут создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Причина — в новой системе аксессуаров MagSafe, которая содержит магниты. В корпорации советуют держать любой iPhone 12 и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (15—30 сантиметров). Также специалисты рекомендуют дополнительно проконсультироваться со своим лечащим врачом и производителем медицинского устройства.