СМИ узнали о планах Apple выпустить два новых MacBook Pro с магнитной зарядкой

В 2021 году Apple планирует выпустить два новых MacBook Pro. Их оснастят собственными процессорами компании следующего поколения с большим количеством ядер и улучшенной графикой.

Новые устройства выйдут в двух размерах экрана: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия под внутренним названием J316, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Фото: pixnio.com

Кроме того, в ноутбуках появится магнитный адаптер MagSafe, от которого корпорация решила отказаться пять лет назад, заменив на порт USB-C.

Ранее «Реальное время» публиковало обзор новинок, которые ждут нас в 2021 году. Среди них — гибкий ноутбук от Lenovo, смартфон iPhone 13, или же iPhone 12s.



Татьяна Леухина