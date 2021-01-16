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СМИ узнали о планах Apple выпустить два новых MacBook Pro с магнитной зарядкой

01:25, 16.01.2021
СМИ узнали о планах Apple выпустить два новых MacBook Pro с магнитной зарядкой
Фото: pxhere.com

В 2021 году Apple планирует выпустить два новых MacBook Pro. Их оснастят собственными процессорами компании следующего поколения с большим количеством ядер и улучшенной графикой.

Новые устройства выйдут в двух размерах экрана: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия под внутренним названием J316, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Фото: pixnio.com

Кроме того, в ноутбуках появится магнитный адаптер MagSafe, от которого корпорация решила отказаться пять лет назад, заменив на порт USB-C.

Ранее «Реальное время» публиковало обзор новинок, которые ждут нас в 2021 году. Среди них — гибкий ноутбук от Lenovo, смартфон iPhone 13, или же iPhone 12s.

Татьяна Леухина
Технологии
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