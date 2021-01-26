Apple предупредила об опасности iPhone 12 для здоровья человека

Смартфоны iPhone 12 могут создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Об этом сообщается в официальном документе на сайте компании Apple.

Причина — в новой системе аксессуаров MagSafe, которая содержит магниты. В совместимых зарядных устройствах добавляется и радиомодуль. Некоторые медицинские приборы могут реагировать на магниты при тесном контакте, а это вызывает сбой в работе оборудования.

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В корпорации советуют держать любой iPhone 12 и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (15—30 сантиметров). Также специалисты рекомендуют дополнительно проконсультироваться со своим лечащим врачом и производителем медицинского устройства.

Ранее СМИ узнали о планах Apple разработать смартфон со складным экраном.



Татьяна Леухина