108 тысяч рублей в год на содержание машины — это много или мало?

Россияне тратят на содержание личного автомобиля порядка 108 тысяч рублей в год, или 9 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервисов «СберАвто» и «СберМаркет». Эти расходы распределяются следующим образом:

Больше половины этой суммы, 57 тысяч рублей в год, приходится на бензин — авторы исследования исходят из средней стоимости АИ-95 в 47,5 рубля за литр, расхода 8 литров на 100 км пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров.

Еще 15 тысяч рублей в год уходит на плановый техосмотр, а затраты на запчасти в исследовании оценили примерно в 23 тысячи рублей в год.

ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения, как сообщается, стоит около 9,3 тысячи рублей.

Транспортный налог варьируется от 900 рублей до 5 тысяч рублей в год, в зависимости от авто и региона.

Напомним, в 2019 году аналитическая служба «Реального времени» оценила стоимость владения 25 популярными моделями машин в Казани. В результате выяснилось, что на их обслуживание придется потратить более заметную сумму — от 138 до 246 тысяч рублей в год. В эти расчеты также входили расходы на стоянку, периодическую мойку автомобиля и мелкие штрафы.

Фото: Максим Платонов

108 тысяч рублей в год — это:

54 дня пользования каршерингом в Казани. «Яндекс.Драйв» стоит по 7 рублей за минуту поездки, но не более 2 тысяч рублей в сутки (при этих ценах за сутки для «максимального» использования нужно накатать чуть менее пяти часов).

в Казани. «Яндекс.Драйв» стоит по 7 рублей за минуту поездки, но не более 2 тысяч рублей в сутки (при этих ценах за сутки для «максимального» использования нужно накатать чуть менее пяти часов). Пятая часть годовой средней зарплаты в Татарстане. В июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей. Как уже было сказано выше, обслуживание авто обойдется в 9 тыс. рублей в пересчете на один месяц.

В июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей. Как уже было сказано выше, обслуживание авто обойдется в 9 тыс. рублей в пересчете на один месяц. В 3,67 раза меньше, чем стоили бы поездки на такси в Казани каждый день при той же интенсивности использования, что и личного авто. В 2020 году «Яндекс» оценил затраты на ежедневные поездки по тарифу «Эконом» в Казани в 33 тысячи рублей в месяц.

в Казани каждый день при той же интенсивности использования, что и личного авто. В 2020 году «Яндекс» оценил затраты на ежедневные поездки по тарифу «Эконом» в Казани в 33 тысячи рублей в месяц. В 7 раз меньше , чем потратил бы казанец на общественный транспорт , если использовать его только для дороги на работу и с работы — исходя из числа рабочих дней и стоимости проезда в (пока еще) 30 рублей, это составит чуть менее 15 тысяч рублей в год. Естественно, без пересадок.

, если использовать его только для дороги на работу и с работы — исходя из числа рабочих дней и стоимости проезда в (пока еще) 30 рублей, это составит чуть менее 15 тысяч рублей в год. Естественно, без пересадок. Почти в 6 раз меньше, чем средняя стоимость владения автомобилем в США . По данным Американской автомобильной ассоциации, это $8 469 в год (или около 624 420 рублей по курсу на сегодня). Однако если соотнести этот показатель со средней зарплатой в США ($43 440 в год, по данным Федерального бюро статистики труда), то на содержание авто американец потратит примерно ту же пятую часть годовой зарплаты.

Александр Артемьев