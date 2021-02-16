Герман Греф заявил, что не видит предпосылок изменения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшее время

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит предпосылок для изменения ключевой ставки Центрального банка России.



По его словам, в первом полугодии ключевая ставка навряд ли изменится. Во втором — ставка будет зависеть от ряда показателей.



«Вы знаете, что у нас сильно валютный курс влияет на инфляцию, который связан с ценой на нефть и геополитическими рисками. Нефть находится в комфортной зоне, на геополитические риски будем смотреть», — сказал он.

Фото: wikipedia.org



Отметим, что ключевая ставка Центрального банка РФ снижалась несколько раз подряд и остановилась на уровне 4,25% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что больше не видит потенциала для снижения ключевой ставки.

Ольга Плешкова