#Суварстроит первый*. Новый год — новые решения и подходы

Новость №1: Первый в ведущих рейтингах среди застройщиков Татарстана

#Суварстроит начал 2021 год с лидерства в Едином рейтинге застройщиков и рейтинге ДОМ.РФ по объемам текущего строительства в Татарстане. Сегодня в портфеле компании 9 строящихся жилых комплексов в разных локациях и на любой бюджет. Это ЖК комфорт-класса «Станция спортивная», «Южный парк», «Времена года», «Залесный сити», «Сказочный лес», «Палитра». Бизнес-класса — «Столичный», «Манхэттен» и премиум-класса «Август Астры». Текущие объемы строительства — порядка 250 тысяч квадратных метров, это около 40 домов с потенциалом ввода жилья на 1,6 млн квадратных метров.

Новость № 2: Первые успехи проекта «Волжские просторы» в 2021 году версия 2.0

Одним из масштабных и популярных у покупателей проектов остается жилой микрорайон «Волжские просторы», который включает в себя два жилых комплекса — «Палитру» и «Сказочный лес». Они расположены в самом экологически чистом месте, в сердце Приволжского района Казани. На территории микрорайона в 29 га всего построят около 300 тысяч квадратных метров жилья для более 13 тысяч жителей, проектом также предусмотрено строительство шести детских садов и двух школ.

Сегодня проект находится в активной стадии: сданы восемь домов на 2 000 квартир (более 80 тысяч квадратных метров жилья), построена школа-лицей №186 на 1 224 места, два детских сада на 440 мест. Работы ведутся по графику, на конец года запланировано завершение строительства пяти домов на 1 180 квартир общей площадью 75 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, на конец 2021 года проект будет освоен уже на 60%. В планах компании также запустить старт дополнительных домов в рамках проектного финансирования.

В этом проекте в 2020 году компания провела ряд улучшений и подвела первые результаты по ним уже в январе 2021 года. В проекте была улучшена архитектура комплекса с учетом самых современных фасадных материалов в благородных природных оттенках, увеличены оконные проемы для большего естественного освещения в комнатах, установлены корзины для кондиционеров, обновлены входные группы с панорамным остеклением и освещением для комфорта будущих жителей. Как пояснил руководитель стройки Дмитрий Льдинов, строительство ведется с использованием экологически чистых керамических блоков Porotherm, что создает комфортный микроклимат, повышает тепло- и звукоизоляцию. Все это очень положительно сказывается на здоровье жильцов.

По словам коммерческого директора #Суварстроит Эльвиры Галяутдиновой, жилье в обновленной концепции пользуется высоким спросом, в продаже осталось 30—35% квартир.

Новость № 3: В новый год с новым офисом продаж

На территории микрорайона «Волжские просторы», в ЖК «Палитра» открыт новый офис продаж. По словам коммерческого директора #Суварстроит Эльвиры Галяутдиновой, это шестой офис продаж компании, где клиенты могут получить консультацию брокеров и экспертов по недвижимости.

— Мы делаем большой акцент на комфорте наших покупателей и уделяем внимание сервису. Именно поэтому на территории наших проектов открываем собственные отделы продаж, — отметила спикер.

По словам эксперта по продажам Марселя Абдулхаева, сейчас популярность набирают европейские планировки, где кухня совмещена с гостиной. Он добавляет к портрету покупателей тот факт, что большинство приобретают жилье в ипотеку, ставки по которой начинаются от 3,9%**.

Интересно, что выбор происходит не только офлайн, но и онлайн. Как в случае с покупкой товаров и продуктов из интернет-магазинов, жилье рассматривают удаленно, и в этом вопросе #Суварстроит стал первым в 2020 году, кто провел успешную удаленную сделку по ипотечному кредитованию в Татарстане.

Новость № 4: Уникальные решения и забота о своих клиентах

#Суварстроит создает комфортные условия для жителей. В 2020 году для системной работы появился специальный сервис «Служба заботы», который решает вопросы до и после покупки. Эта служба работает с разными группами, уделяя внимание пожилым людям, детям и людям с ограниченными возможностями.

В рамках дальнейшего развития микрорайона «Волжские просторы» одним из социальных проектов компании стал запуск в начале января этого года первого бесплатного школьного автобуса в Татарстане, который отвозит и привозит детей по всему микрорайону с конечной точкой в многопрофильном лицее №186. Напомним, что компания #Суварстроит подарила школьный автобус жителям своих комплексов. Он возит детей из ЖК «Станция спортивная», «Южный парк», «Времена года» и «Палитра».



Партнерский материал