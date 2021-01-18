Строившая дома в «Салават купере» «дочка» ГЖФ Татарстана признана банкротом
Что подвело «дочку» ГЖФ под банкротство?
Казанское ООО «ПСК «Народный дом» стало банкротом, выяснило «Реальное время». Компания занималась подрядами на стройках Госжилфонда при президенте Татарстана — в том числе достраивала дома в микрорайоне «Салават купере». Более того, эта компания на 99,9% и принадлежит Госжилфонду.
Процедура банкротства тянется еще с апреля 2020 года — тогда иск о банкротстве с требованиями на 3 млн рублей к компании подало казанское ООО «Эгида» (занимается электромонтажными работами). Ранее эта же компания взыскала через суд с ПСК «Народный дом» схожую сумму за работы в жилом доме на Оренбургском тракте. В середине 2020-го в компании ввели наблюдение, в октябре — конкурсное производство. Совсем недавно конкурсный управляющий копании завершил в ней инвентаризацию — обнаружилось несколько транспортных средств и дебиторская задолженность на сумму около 20 млн рублей.
Конкурсный управляющий компании Иван Маслов в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что причиной банкротства стало «в том числе» снижение числа подрядов ГЖФ. При этом он добавил, что оснований для взыскания убытков с ГЖФ или других контролирующих должника лиц сейчас нет.
В пресс-службе Госжилфонда ответили лишь следующее: «Процедура банкротства данной организации введена в связи с неисполнением имущественных требований контрагента».
Как «Народный дом» подчищал недоделки за ПСО «Казань» и «Камгэсом»
ПСК «Народный дом» чаще всего светилась на стройках в «Салават купере», причем была она там не с самого начала — компания взялась достраивать проблемные дома за другими подрядчиками. Так, ПСК «Народный дом» достраивала дом 11-5 за ПСО «Казань». Директор ПСК «Народный дом» Рашид Мухаметшин тогда жаловался, что предыдущий подрядчик оштукатурил дом, не проведя проводку, — пришлось все переделывать.
Кроме того, ПСК «Народный дом» достраивала дом в 12-м квартале за другим гигантом строительного бизнеса республики — «Камгэсэнергостроем». Однако компания занималась строительством и за пределами «Салават купере»: так, в 2019 году ПСК «Народный дом» стала подрядчиком ГЖФ на двух домах в Алексеевске.
В настоящее время ПСК «Народный дом» не ведет строительство домов по соципотеке, добавили в Госжилфонде.
В середине десятилетия компания показывала положительные финансовые результаты: так, в 2016 году ПСК «Народный дом» зафиксировала 370,4 млн рублей выручки при околонулевой чистой прибыли, годом позже — уже 600 млн рублей выручки и чистую прибыль в 8 млн рублей. Однако уже в 2018 году выручка вновь упала до 370 млн рублей при убытке в полмиллиона рублей, а в 2019-м году ПСК «Народный дом» зафиксировала 172 млн рублей выручки и 17 млн рублей убытка.
Директор компании основал собственный бизнес
Как уже было сказано, компания на 99,9% принадлежит ГЖФ, оставшуююся долю поделили между собой Виктор Сорокин и Рашид Мухаметшин — последний с 2010 года был директором «ПСК «Народный дом». Любопытно, что в апреле 2019 года он зарегистрировал компанию с очень схожим названием, «СК «Народный дом» (у «ПСК «Народный дом» даже была в ней доля в 25%, но перед банкротными процедурами Мухаметшин стал единственным владельцем). Впрочем, каких-либо значимых финансовых результатов компания в 2019 году не продемонстрировала.
Кроме того, Мухаметшину принадлежит зеленодольское ООО «Компания Стройград», которое в 2020 году выиграла тендер на ремонт помещений в КГЭУ на 40 млн рублей. Выручка компании за 2019 год — 41 млн рублей, чистая прибыль — 441 тыс. рублей.
Сам Мухаметшин в разговоре с «Реальным временем» объяснил банкротство ПСК «Народный дом» тем, что «уменьшились объемы» строителсьвта и заказов от ГЖФ (с чем это связано — комментировать Мухаметшин не стал) на фоне накопившейся задолженности и подтвердил, что сейчас занимается строительным бизнесом вне орбиты ГЖФ.
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