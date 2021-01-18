Строившая дома в «Салават купере» «дочка» ГЖФ Татарстана признана банкротом

Фото: Максим Платонов

Что подвело «дочку» ГЖФ под банкротство?

Казанское ООО «ПСК «Народный дом» стало банкротом, выяснило «Реальное время». Компания занималась подрядами на стройках Госжилфонда при президенте Татарстана — в том числе достраивала дома в микрорайоне «Салават купере». Более того, эта компания на 99,9% и принадлежит Госжилфонду.

Процедура банкротства тянется еще с апреля 2020 года — тогда иск о банкротстве с требованиями на 3 млн рублей к компании подало казанское ООО «Эгида» (занимается электромонтажными работами). Ранее эта же компания взыскала через суд с ПСК «Народный дом» схожую сумму за работы в жилом доме на Оренбургском тракте. В середине 2020-го в компании ввели наблюдение, в октябре — конкурсное производство. Совсем недавно конкурсный управляющий копании завершил в ней инвентаризацию — обнаружилось несколько транспортных средств и дебиторская задолженность на сумму около 20 млн рублей.

Конкурсный управляющий компании Иван Маслов в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что причиной банкротства стало «в том числе» снижение числа подрядов ГЖФ. При этом он добавил, что оснований для взыскания убытков с ГЖФ или других контролирующих должника лиц сейчас нет.

В пресс-службе Госжилфонда ответили лишь следующее: «Процедура банкротства данной организации введена в связи с неисполнением имущественных требований контрагента».

Как «Народный дом» подчищал недоделки за ПСО «Казань» и «Камгэсом»

ПСК «Народный дом» чаще всего светилась на стройках в «Салават купере», причем была она там не с самого начала — компания взялась достраивать проблемные дома за другими подрядчиками. Так, ПСК «Народный дом» достраивала дом 11-5 за ПСО «Казань». Директор ПСК «Народный дом» Рашид Мухаметшин тогда жаловался, что предыдущий подрядчик оштукатурил дом, не проведя проводку, — пришлось все переделывать.

Кроме того, ПСК «Народный дом» достраивала дом в 12-м квартале за другим гигантом строительного бизнеса республики — «Камгэсэнергостроем». Однако компания занималась строительством и за пределами «Салават купере»: так, в 2019 году ПСК «Народный дом» стала подрядчиком ГЖФ на двух домах в Алексеевске.

В настоящее время ПСК «Народный дом» не ведет строительство домов по соципотеке, добавили в Госжилфонде.

В середине десятилетия компания показывала положительные финансовые результаты: так, в 2016 году ПСК «Народный дом» зафиксировала 370,4 млн рублей выручки при околонулевой чистой прибыли, годом позже — уже 600 млн рублей выручки и чистую прибыль в 8 млн рублей. Однако уже в 2018 году выручка вновь упала до 370 млн рублей при убытке в полмиллиона рублей, а в 2019-м году ПСК «Народный дом» зафиксировала 172 млн рублей выручки и 17 млн рублей убытка.

Директор компании основал собственный бизнес

Как уже было сказано, компания на 99,9% принадлежит ГЖФ, оставшуююся долю поделили между собой Виктор Сорокин и Рашид Мухаметшин — последний с 2010 года был директором «ПСК «Народный дом». Любопытно, что в апреле 2019 года он зарегистрировал компанию с очень схожим названием, «СК «Народный дом» (у «ПСК «Народный дом» даже была в ней доля в 25%, но перед банкротными процедурами Мухаметшин стал единственным владельцем). Впрочем, каких-либо значимых финансовых результатов компания в 2019 году не продемонстрировала.

Кроме того, Мухаметшину принадлежит зеленодольское ООО «Компания Стройград», которое в 2020 году выиграла тендер на ремонт помещений в КГЭУ на 40 млн рублей. Выручка компании за 2019 год — 41 млн рублей, чистая прибыль — 441 тыс. рублей.

Сам Мухаметшин в разговоре с «Реальным временем» объяснил банкротство ПСК «Народный дом» тем, что «уменьшились объемы» строителсьвта и заказов от ГЖФ (с чем это связано — комментировать Мухаметшин не стал) на фоне накопившейся задолженности и подтвердил, что сейчас занимается строительным бизнесом вне орбиты ГЖФ.

Александр Артемьев