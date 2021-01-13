Урунов заявил, что не слышал об интересе со стороны «Рубина»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов не слышал об интересе к нему со стороны казанского «Рубина». Об этом футболист сообщил сегодня во время прохождения медосмотра в составе московского клуба.

«Ухожу ли я из «Спартака»? Время покажет. «Рубин»? Ничего не слышал об этом», — приводит слова Урунова издание «Спорт-экспресс».

Фото: spartak.com

В начале декабря некоторые СМИ сообщали об интересе к Урунову со стороны «Рубина». Тогдашний генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что московский клуб получил от казанцев предложение по узбекскому футболисту.

Напомним, сегодня стало известно о возвращении Газизова на работу в ФК «Уфа».