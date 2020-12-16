Вайсфельд: «На матч в Хельсинки «Салават» не должен был выходить, но проявил благородство и лишился 2 очков»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Бывший генеральный менеджер уфимского «Салвата Юлаева» и тольяттинской «Лады», а ныне эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд выразил мнение, что уфимский клуб имел все права отказаться от матча в Хельсинки, после того как «Йокерит» не пустил шестерых хоккеистов «Салавата» на «Хартвалл Арену».

— Мне очень интересно, сколько у «Салавата Юлаева» будет очков в конце регулярного чемпионата. Возникнет ли ситуация, когда им не хватит одного или двух баллов для, скажем, преимущества своей площадки в плей-офф? Потому что на матч в Хельсинки они не должны были выходить, а спокойно получать два очка и лететь домой. Это техническое поражение «Йокерита» из-за нарушения регламента. У «Салавата Юлаева» были все основания для отказа от матча, так как до игры не были допущены здоровые люди. И все законы Финляндии, конечно, очень важны, но о них надо ставить в известность КХЛ и соперника заранее. «Салават Юлаев» проявил благородство и лишился двух очков. А турнирная таблица на Востоке очень плотная, — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ.