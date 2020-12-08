Дочь Пескова и Навки победила на соревнованиях по фигурному катанию

6-летняя Надежда Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки, стала победительницей детских соревнований «Веселые льдинки» по фигурному катанию в Москве.

С победой ее поздравила родная мама, посвятив дочери поздравительный пост в «Инстаграм».

«Весь пьедестал возраста 2013—2015 гг. р. заняли наши фигуристки! Поздравляю и деток, и тренерский состав! Так держать и дальше! Горжусь! Особенно одной юной фигуристкой в центре. Спасибо тренерскому составу за плодотворную работу и правильный настрой перед стартом, благодаря чему наши фигуристки смогли показать, все, на что способны!» — написала Навка.

Напомним, ранее Минкульт РФ выделил 30 миллионов рублей на новогодние ледовые шоу Татьяны Навки. По документам ожидается, что ледовые постановки увидят более 25 500 зрителей в период с 23 декабря 2020 по 8 января 2021 года.