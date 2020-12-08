Женщине, работавшей в годы Великой Отечественной войны в татарстанском колхозе, присвоили статус ветерана

В Башкирии прокуратура добилась присвоения 88-летней труженице тыла статуса ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в 1944—1945 годах она с 12-летнего возраста вместе со взрослыми работала в колхозе «Новая жизнь» Бавлинского района Татарстана, однако подтверждающие это документы не сохранились. Из-за этого Минтруда Башкирии отказало женщине в присвоении статуса ветерана войны.

Прокурор города Октябрьский в Башкирии обратился в суд с требованием установить факт работы женщины в тылу в годы Великой Отечественной войны на основании показаний свидетелей и сведений из Пенсионного фонда РФ. Кировский районный суд Уфы принял сторону прокурора. В итоге труженице тыла было выдано удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и назначена единовременная выплата к 75-летию Победы.

Ранее Вахитовский суд Казани подтвердил права 93-летней жительницы Казани на новую квартиру и удовлетворил ее иск, признав ее вдовой ветерана Великой Отечественной войны.