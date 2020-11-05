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Более сорока молодых семей из Татарстана получили квартиру по новой программе соципотеки

13:22, 05.11.2020
Более сорока молодых семей из Татарстана получили квартиру по новой программе соципотеки
Фото: gsn.tatarstan.ru

За четыре месяца 41 молодая семья из Татарстана получила квартиры по новой программе социальной ипотеки для молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Всего 2640 семей обратились в местные исполкомы для постановки на учет, 223 из них уже включены в реестр.

Больше всего получивших квартиру семей живет в Альметьевске — 19. Далее идут Казань (7) и Нижнекамск (5).

Напомним, новая программа «Молодая семья» позволяет получить квартиру на выгодных условиях соципотеки. При этом отсутствует необходимость работать в бюджетной сфере — нужно только, чтобы один из супругов был младше 35 лет. Оба должны быть прописаны в Татарстане, на каждого должно приходиться не больше 18 «квадратов» жилья по прописке, а ежемесячный доход должен быть выше прожиточного минимума.

Недвижимость Татарстан
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