Более сорока молодых семей из Татарстана получили квартиру по новой программе соципотеки

За четыре месяца 41 молодая семья из Татарстана получила квартиры по новой программе социальной ипотеки для молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Всего 2640 семей обратились в местные исполкомы для постановки на учет, 223 из них уже включены в реестр.

Больше всего получивших квартиру семей живет в Альметьевске — 19. Далее идут Казань (7) и Нижнекамск (5).

Напомним, новая программа «Молодая семья» позволяет получить квартиру на выгодных условиях соципотеки. При этом отсутствует необходимость работать в бюджетной сфере — нужно только, чтобы один из супругов был младше 35 лет. Оба должны быть прописаны в Татарстане, на каждого должно приходиться не больше 18 «квадратов» жилья по прописке, а ежемесячный доход должен быть выше прожиточного минимума.

