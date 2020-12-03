В Сети появились фотографии новой Lada Niva

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Сети опубликовали первый снимок новой версии Lada Niva. На фотографии действительно заводские модели в новом дизайне, утверждает портал Drom.ru.

Фото: news.drom.ru

Если на фото действительно новая версия модели, то АвтоВАЗ заметно переработал ее внешний вид. «Нива» получила новую решетку радиатора, совершенно другой обвес и фары.

Передний бампер стал другим, и специалисты ожидают, что задний тоже получил изменения.