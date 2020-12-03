В Сети появились фотографии новой Lada Niva
В Сети опубликовали первый снимок новой версии Lada Niva. На фотографии действительно заводские модели в новом дизайне, утверждает портал Drom.ru.
Если на фото действительно новая версия модели, то АвтоВАЗ заметно переработал ее внешний вид. «Нива» получила новую решетку радиатора, совершенно другой обвес и фары.
Передний бампер стал другим, и специалисты ожидают, что задний тоже получил изменения.Авто
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