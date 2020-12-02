СМУ-88 начинает строительство нового клубного ЖК в Ново-Савиновском районе

Фото: Пресс-служба "СМУ-88"

Строительная компания «СМУ-88» начала строительство нового жилого комплекса на ул. А. Козина в Ново-Савиновском районе Казани. Проект получил название «Свобода», его авторами стали известные российские архитекторы Михаил и Максим Борщевские.

Новостройка, которая появится на месте пустыря, представляет собой два высотных дома — 16 и 21 этаж, объединенных общим стилобатом. Внешний вид фасада будет выполнен в стиле лофт: четкие геометрические формы, прямые линии, кирпич благородных красно-коричневых оттенков, белые реечные панели и системы.

Одной из особенностей «Свободы» станет общая входная группа, за которой разместится просторное комфортное лобби с панорамным остеклением, мягкой мебелью и стойкой консьержа. Отсюда можно будет подняться во внутренний двор ЖК, где предусмотрены зоны для всех возрастов: площадки для йоги, воркаута, зона отдыха, детский игровой городок с атравматичным покрытием. Вместе с этим проект предполагает дизайнерское ландшафтное озеленение двора и вертикальное озеленение стилобата. Эта территория будет под круглосуточным видеонаблюдением и недоступна для посторонних.

В подъездах домов будут предусмотрены зоны для хранения колясок и других габаритных вещей. Эти помещения будут закрыты на магнитный ключ и оборудованы видеонаблюдением.

Для выбора в ЖК «Свобода» доступны 25 видов планировок квартир: в каждой из них просторные эргономичные комнаты, потолки от 3 метров, увеличенные оконные проемы, окна в санузлах, панорамное остекление балконов, а на верхних этажах — собственные террасы. Отметим, что у большинства квартир отличные видовые характеристики — окна выходят на акваторию Казанки и лесной массив Русско-немецкой Швейцарии.

Для автомобилистов в ЖК «Свобода» предусмотрен просторный крытый паркинг с автоматическими воротами, оборудованными системой считывания госномеров.

Также на первом этаже предусмотрены коммерческие помещения, подходящие для различных направлений бизнеса.

Застройщик ЖК — ООО СЗ «Ай-Кью Девелопмент», входит в группу компаний «СМУ-88». Ранее он завершил строительство жилого комплекса IQ DOM на Оренбургском тракте. Тогда строительство было завершено со значительным опережением сроков — на полгода раньше графика. Другие ЖК СМУ-88 также сданы раньше запланированного срока: первая очередь ЖК «Малиновка» на ул. Завойского введена в эксплуатацию на год раньше, а ЖК Skyline на ул. Новаторов — на полгода.

Партнерский материал