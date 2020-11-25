Врач объяснил, что мешает России выйти на плато по коронавирусу

Фото: Максим Платонов

Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты — необходимые условия успешной борьбы с коронавирусом и «выхода на плато», рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

Однако многие люди до сих пор выступают против ношения масок и перчаток, пишут жалобы на Роспотребнадзор. По мнению Викулова, для разрешения таких ситуаций нужен комплексный подход: активная разъяснительная работа и даже увеличение суммы штрафов.

Фото: Максим Платонов

— У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать, — передает радио Sputnik.

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