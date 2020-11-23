Комплекс зданий для Минздрава в Казани построит фирма общества инвалидов

Фото: Ринат Назметдинов

Стройка почти на 700 млн рублей

Строительством комплекса зданий для Минздрава Татарстана на улице Зур Урам в Казани займется ООО «Производственно-строительное предприятие» (ПСП). Сегодня компания была признана победителем тендера от ГИСУ РТ на сумму в 340 млн рублей. Еще один тендер, связанный с этой же стройкой, проходил в мае этого года — его также выиграло ПСП, сумма контракта составила 349 млн рублей.

Судя по тендерной документации, речь идет о комплексе зданий для Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы РТ. Первый тендер предполагает строительство двухуровневой парковки на 46 машино-мест, пятиэтажного лабораторно-исследовательского корпуса и двухэтажного вспомогательного здания. Строительство этих зданий должно быть завершено к концу декабря 2020 года. ПСП было единственным участником, заявившимся на тендер.

Второй тендер предполагает строительство еще одного пятиэтажного административно-исследовательского здания, в котором, в частности, расположатся кабинеты руководства бюро судмедэкспертизы. «Реальное время» направило в Минздрав Татарстана запрос о подробностях переезда бюро.

Судя по тендерной документации, речь идет о комплексе зданий для Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы РТ. Фото prokazan.ru

Помимо этого, в тендер также вошли работы по реконструкции здания на улице Авангардной в Казани — оно уже с Минздравом не связано, там располагаются МФЦ и один из филиалов Управления Росреестра по РТ. Все эти работы должны завершиться к концу мая 2021 года.

Пока один брат судится, второй ведет дела

ООО «Производственно-строительное предприятие» еще недавно носило в названии приставку «ТРО ВОИ» — «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов». При этом формально с филиалом ВОИ компания не связана еще с середины 2019 года, тогда ТРО ВОИ вышла из состава учредителей.

Как ранее писало «Реальное время», руководителем компании с августа этого года является Рустем Ганибаев — брат экс-депутата Госсовета Татарстана, руководителя ТРО ВОИ Рифата Ганибаева. Единственный же учредитель сейчас — некто Ильнур Габидуллин.

При этом Рустем Ганибаев пришел в руководство компании на фоне скандального уголовного дела в отношении его брата. Рифата Ганибаева обвиняют в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году. По версии следствия, подчиненные Ганибаева в территориальном отделении Всероссийского общества инвалидов и на его дочернем предприятии УПП «Картонажно-полиграфические изделия» (сейчас банкрот) составляли фиктивные акты о передаче продукции, которые в дальнейшем были представлены к оплате в Фонд соцстраха. В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере фигурируют контракты на 87,5 млн рублей, однако обвинение предъявлено, как уже было сказано выше, в хищении средств на 1 млн с небольшим.

Рифата Ганибаева обвиняют в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году. Фото inkazan.ru

В защиту Ганибаева выступила небольшая инициативная группа, а Всероссийское общество инвалидов распространило заявление в поддержку коллеги. Однако не все члены общества поддерживают своего председателя.

Не так давно, в начале октября этого года, суд изменил Рифату Ганибаеву меру пресечения с СИЗО на домашний арест.

Семейный бизнес

Как ранее писало «Реальное время», ПСП — не единственный бизнес семьи Ганибаевых, за тем же Рустемом Ганибаевым числится семь действующих фирм, в некоторых из них также трудоустроены родственники Ганибаева. Одной же из уже ликвидированных компаний Ганибаева, судя по всему, было юрлицо некогда знаменитого в Казани бара «Бегемот» на Чернышевского. При этом оперативно связаться с Ганибаевым по номерам его компаний не удалось.

Однако ПСП выделяется среди них внушительным объемом госзаказа, который в последние годы превышает сотни миллионов рублей в год. В 2019 году компания выиграла несколько тендеров на сумму почти в 175 млн рублей, основная часть которой приходится на реконструкцию ДЮСШ «Батыр» в Казани. Благодаря контрактам на здания Минздрава в 2020 году компания уже удвоила портфель госзаказа, и это не считая сегодняшнего тендера.

В 2019 году компания выручила 344,7 млн рублей, чистая прибыль составила 7,2 млн рублей.

Александр Артемьев