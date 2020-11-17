Новости технологий

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане за массовую рассылку СМС-сообщений пользователям портала госуслуг заплатят 5,4 млн рублей

09:59, 17.11.2020
В Татарстане за массовую рассылку СМС-сообщений пользователям портала госуслуг заплатят 5,4 млн рублей
Фото: pixabay.com

Центр цифровой трансформации Татарстана заплатит 5,4 млн рублей за предоставление услуги массовых рассылок СМС-сообщений абонентам любых операторов в республике. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Организация массовых рассылок СМС-сообщений осуществляется для пользователей государственных информационных систем «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан» и иных государственных информационных систем Республики Татарстан, являющихся абонентами любых операторов подвижной связи без ограничений по территории», — говорится в техзадании.

В целом с 1 января по 31 декабря абонентам должно быть отправлено не менее 2 341 140 СМС-сообщений.

    Технологии Татарстан
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем