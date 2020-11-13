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Пекин не примет финал Гран-при по фигурному катанию

21:21, 13.11.2020
Пекин не примет финал Гран-при по фигурному катанию
Фото: instagram.com/isufigureskating

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес на неопределенный срок свои отборочные соревнования к Олимпиаде, которые должны были пройти в Пекине. В том числе не состоится финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21.

Он должен был пройти в столице КНР 10-13 декабря, говорится на сайте ISU.

Также провалилось проведение в Пекине чемпионатов мира по шорт-треку и по конькобежному спорту. При этом первый однозначно отменен.

Организаторы подчеркивают, что поиск подходящего места для других соревнований продолжается. Решение обещают принять в ближайшее время.

СпортФигурное катание
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