В начале следующей недели в Татарстане ожидаются мокрый снег и гололедица

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана в начале следующей недели.



В понедельник, 9 ноября, в республике ожидается облачная погода, дождь и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем в Татарстане температура воздуха опустится до -1°С.

Во вторник, 10 ноября, жителей республики ожидает аналогичная погода. Днем температура воздуха будет держаться в районе +2..-3˚С, ночью от 0 до -5 градусов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 11 ноября, в Татарстане выпадет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Ночью температура опустится до -1..-6 градусов, днем она составит от 0 до -3 градусов.