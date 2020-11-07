В Самаре потушили пожар в хостеле, в котором погибли четыре человека

Пожарные ликвидировали возгорание в самарском хостеле, произошедшее сегодня утром. В результате пожара погибли четыре человека, пострадали еще пятеро.

Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 08.24 по местному времени. Загорелись второй и третий этажи дома по улице Промышленности.

Локализовать огонь на площади 500 кв.м удалось только к 09.41, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Ликвидировать открытое горение спасатели смогли в 10.01, полностью потушили пожар только в 12.51.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования.