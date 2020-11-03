Власти Татарстана начнут выделять деньги на дезинфекцию Набережным Челнам

Власти Татарстана начнут выделять деньги на проведение дезинфекции и иных санитарно-противоэпидемических мероприятий Набережным Челнам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Раньше деньги выделялись только Казани. Теперь в документ от 30 мая о выделении средств из резервного фонда кабмина РТ на дезинфекцию внесли изменения о выделение помощи Набережным Челнам.

Максим Платонов

Сумма средств должна быть определена после сложения таких расходов, как: оплата труда с начислениями, приобретение генераторов и опрыскивателей, перевязочных средств, закупку дезинфекторов, средств защиты и моющих средств, оплата горюче-смазочных материалов.

При этом если муниципальные власти не смогут обеспечить обработку всех территорий, они должны будут вернуть часть выделенных денег до 1 марта 2021 года.

